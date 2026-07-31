Сын свердловского губернатора подписал контракт с канадским хоккейным клубом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля, ФедералПресс. Хоккеист Денис Паслер, 18-летний защитник и полный тезка своего отца – губернатора Свердловской области, заключил соглашение о стипендии и развитии с клубом Западной хоккейной лиги (WHL) «Медисин-Хат Тайгерс».
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