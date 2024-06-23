Движение по Мурманскому шоссе закрыто из-за размыва Ладожского моста

Федеральная трасса "Кола" в Ленинградской области будет частично закрыта 24 июня. Это связано с проведением работ по разведению паромной переправы на 40-м километре дороги, расположенной недалеко от деревни Марьино.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии