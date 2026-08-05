Таможня США вернула импортерам около $100 млрд пошлин

Порядка $100 млрд (8,1 трлн руб.) ранее уплаченных пошлин вернула таможенно-пограничная служба США импортерам после того, как федеральный суд по международной торговле признал их взимание незаконным, 5 августа следует из декларации поданной ведомством в суд.
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