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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Виктор Вембаньяма о Джа Морэнте: «Хороший игрок. Очень быстрый»

Бигмен «Сан-Антонио» во вторник впервые в карьере сыграл против лидера «Мемфиса». «Хороший игрок. Очень маленький, так что его сложно контролировать.

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