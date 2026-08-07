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USD Bulls Case Builds - Though NFP Decides Its Fate

USD Bulls Case Builds - Though NFP Decides Its Fate

USD Bulls Case Builds - Though NFP Decides Its Fate US Dollar Index® Futures ICEUS_DLY:DX1! CityIndex With Fed fund futures implying a 54% chance of a September hike, today's NFP report could decide which side of 50% those odds shift by the weekly close.

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