Дмитрий Орлов считает, что власти Самарской области эффективно противостоят пандемии

Эксперт считает, что темпы вакцинации в регионе радуют своей скоростью Дмитрий Орлов, политолог, прокомментировал меры, которые в Самарской области принимают власти для улучшения сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх