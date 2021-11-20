Дмитрий Орлов считает, что власти Самарской области эффективно противостоят пандемии

Эксперт считает, что темпы вакцинации в регионе радуют своей скоростью Дмитрий Орлов, политолог, прокомментировал меры, которые в Самарской области принимают власти для улучшения сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции.