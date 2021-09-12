Экипажи истребителей Су-35 авиации ЗВО перехватили высокоманевренные воздушные цели в ходе ССУ «Запад-2021»

Летчики истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил выполняли полет на высотах более 10 тысяч метров, маневрируя и меняя траекторию полеты.
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