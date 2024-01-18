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Велемудр. Мир тесен.

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Веда Словена. Песня об Ории

Веда Словена. Песня об Ории

Эта песня была помещена в «Вестнике Славянство»(1891, №6)). В ней говорится о том, что: Наш пращур Молодец Орий и его сестра остались сиротами после смерти отца, но Боги сжалились над ними и послали им в помощь с неба царя Има, который научил Ория играть на кувикле (свирели) и петь песни.

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