По случаю праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественный войне, во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пройдёт выставка трофейной техники НАТО и ВСУ, захваченной российскими бойцами на СВО.
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