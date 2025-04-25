Во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре пройдёт выставка трофейной техники НАТО

По случаю праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественный войне, во Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края пройдёт выставка трофейной техники НАТО и ВСУ, захваченной российскими бойцами на СВО.