Статус СВО: журналистов призывают уравнять в правах с военными

После гибели 19 апреля военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в Госдуме и Общественной палате предложили уравнять в правах журналистов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО), с военными.
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