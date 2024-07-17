БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Приставали к русским девушкам, разбили парню камеру: как шариатские патрули «наводят порядок» в российских городах

Приставали к русским девушкам, разбили парню камеру: как шариатские патрули «наводят порядок» в российских городах

В Кабардино-Балкарии задержали десятерых местных жителей по подозрению в создании экстремистского сообщества и участии в нем, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

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