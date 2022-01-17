Суть Событий

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США встали на защиту Украины от кибератак, еще не зная кто за ними стоит, но уже угрожая Москве

США встали на защиту Украины от кибератак, еще не зная кто за ними стоит, но уже угрожая Москве

Салливан предупредил о "подходящем ответе" в случае причастности к кибератакам России. Министерство  цифровой трансформации Украины сообщило о кибератаках на правительственные сайты.

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