США встали на защиту Украины от кибератак, еще не зная кто за ними стоит, но уже угрожая Москве

Салливан предупредил о "подходящем ответе" в случае причастности к кибератакам России. Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о кибератаках на правительственные сайты.
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