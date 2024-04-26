С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину

Секушин Леонид

ЭрдоГАД! И он, в отличие от нас, делает - за чужой (в основном наш) счёт только то, что выгодно его стране! А нашим руководителям пора перестать быть лохами и действовать так же! Охренеть! АС за ТРИЛЛИОН НАШИХ рублей, скидки на газ и т. д. Дома дел мало?