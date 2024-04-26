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С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину

С Эрдоганом пора заканчивать. Турция готовится 9 мая в США нанести России предательский удар в спину

Фото: myseldon.comСегодня 1K прочитали Старая добрая истина о том, что у России во все времена было всего лишь два союзника, это армия и флот, с момента начала CBO, постоянно находит свое подтверждение.

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Комментарии
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Людмила Абрамова
никому верить нельзя
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2 час.
Секушин Леонид
ЭрдоГАД! И он, в отличие от нас, делает - за чужой (в основном наш) счёт только то, что выгодно его стране! А нашим руководителям пора перестать быть лохами и действовать так же! Охренеть! АС за ТРИЛЛИОН НАШИХ рублей, скидки на газ и т. д. Дома дел мало?
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
И что тут нового, он как был скотиной пердоганом, так и остался.
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1 час.

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