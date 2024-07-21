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  • Аркадий Шацкий
    Друг уезжал в 88-м, увезли и свой цветной советский телевизор, оказался не хуже немецких, тоже долго им пользовались ...Bild: Шольц призн...
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Следком: 25 детей попали в больницу в Кузбассе с признаками отравления

Следком: 25 детей попали в больницу в Кузбассе с признаками отравления

25 детей, отдыхавших в санатории-профилактории «Магистраль» в Кузбассе.Следком возбудил уголовное дело по факту массового заболевания детей, отдыхавших в санатории-профилактории «Магистраль» в Салаире.

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