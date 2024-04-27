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Петербургский дневник

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В Петербурге состоялась презентация «Самболета» авиакомпании «Россия»

В Петербурге состоялась презентация «Самболета» авиакомпании «Россия»

По словам пилотов, отечественный «Суперджет 100» - намного более удобная машина, чем американский «Боинг» 27 апреля в аэропорту «Пулково 2» состоялась презентация самолета «Суперджет 100», принадлежащего авиакомпании «Россия», который получил специальную ливрею со слоганом «Говорим самбо - слышим Россия» в честь уникального отечественного вида спорта.

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