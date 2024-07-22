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За год производство воды в России выросло на 14%

За год производство воды в России выросло на 14%

За год производство упакованной воды в России выросло на 14%. Так, за первое полугодие производство составило более 6,3 млрд литров, что на 14% больше, чем за первые 6 месяцев 2023 года, когда производство воды составило 5,5 млрд литров.

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