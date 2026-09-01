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Регионы России

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Ростелеком и детский омбудсмен запускают курсы по кибербезопасности для школьников

Ростелеком и детский омбудсмен запускают курсы по кибербезопасности для школьников

Злоумышленники активно втягивают детей и подростков в преступные схемы в интернете, используя их доверчивость, стремление к легкой прибыли и страх за близких.

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