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Салехардцев приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-акции «Стимул мечты - это сам ты»

Салехардцев приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-акции «Стимул мечты - это сам ты»

Салехардцев приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-акции "Стимул мечты - это сам ты". Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 10 июля в ФГАИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.

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