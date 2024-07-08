Салехардцев приглашают принять участие во Всероссийской онлайн-акции "Стимул мечты - это сам ты". Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется до 10 июля в ФГАИС «Молодежь России» по ссылке: https://myrosmol.
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