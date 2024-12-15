Срок службы аккумуляторов электромобилей оказался на 40% больше, чем считалось

Зарядка аккумулятора электромобиля / © Tesla В статье, опубликованной в журнале Nature Energy, ученые отметили, что среднестатистическому владельцу электромобиля, возможно, не придется менять аккумулятор или приобретать новую машину в течение нескольких дополнительных лет.
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