Доходы от госимущества в Татарстане превысили 1,3 млрд рублей

По состоянию на 1 сентября 2026 года неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан, составили 1 321 млн рублей, сообщает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Сборная России сы...
- АЗ Сборная России сы...
- Казанец проломил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым