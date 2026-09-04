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Татар-информ

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Доходы от госимущества в Татарстане превысили 1,3 млрд рублей

Доходы от госимущества в Татарстане превысили 1,3 млрд рублей

По состоянию на 1 сентября 2026 года неналоговые доходы от использования и реализации государственного имущества и земельных участков, поступившие в бюджет Республики Татарстан, составили 1 321 млн рублей, сообщает Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

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