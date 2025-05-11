Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Ультиматум" и ответ

"Ультиматум" и ответ

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Вчера, после публикации "ультиматума" стран из коалиции "желающих" (получить в рыло), началось в Телеге брожение - одна часть "патриотической" общественности заныла "Путинслил, не за то воевали-кровь проливали на (диване) колчаковских фронтах", другая заколыхалась - "наконец-то начнётся настоящая война, а не вот это вот всё, с всеобщей мобилизацией и прочими радостями военного времени, вставай страна огромная".

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