«Кредит ради скидки». Дилеры уже продают новейший полноприводный Geely Atlas со скидкой в 500 тысяч рублей

Продажи полноприводного Geely Atlas стартовали в России чуть больше месяца назад. Мониторинг, проведенный «Китайскими автомобилями», показал, что недостатка таких машин в салонах Geely в разных городах нет.
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