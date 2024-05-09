В Калужской области снова прогнозируют заморозки

Май продолжает удивлять своей погодой. Синоптики снова прогнозируют заморозки в Калужской области. По данным Калужского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центральное УГМС", мороз до -4 градусов С стоит ожидать ночью и утром 10 мая.