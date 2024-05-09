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В Калужской области снова прогнозируют заморозки

В Калужской области снова прогнозируют заморозки

Май продолжает удивлять своей погодой. Синоптики снова прогнозируют заморозки в Калужской области. По данным Калужского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центральное УГМС", мороз до -4 градусов С стоит ожидать ночью и утром 10 мая.

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