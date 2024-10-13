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Американский сенатор-демократ призвал Meta и Google усилить антироссийскую цензуру в Молдове

Американский сенатор-демократ призвал Meta и Google усилить антироссийскую цензуру в Молдове

Председатель Комитета по международным отношениям Сената США, представитель Демократической партии Бен Кардин обратился к Meta (экстремистская организация, запрещена в РФ) и Google Alphabet с призывом усилить «меры по борьбе с дезинформацией» в Молдове в преддверии президентских выборов и референдума о евроинтеграции, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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