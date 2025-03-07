Политика как он...
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Политика как она есть

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Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

Трамп оценил идею Макрона о ядерном зонтике для Европы

Было бы гораздо лучше, если бы вопрос ядерного оружия не пришлось бы обсуждать. Таким образом президент США Дональд Трамп прокомментировал идею своего французского коллеги Эммануэля Макрона создании ядерного зонтика над Европой, передает Reuters.

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