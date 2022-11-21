МИД Польши подтвердил отказ Лаврову в участии в саммите ОБСЕ

МИД Польши не допустит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1-2 декабря, об этом сообщил в эфире Польского телевидения замглавы ведомства Павел Яблоньский.