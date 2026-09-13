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«Реал» и Куртуа близки к продлению контракта до 2028 года. В клубе считают, что не найдут вратаря сильнее, бельгиец хочет остаться и отклоняет более выгодные предложения (As)

« Реал Мадрид » и Тибо Куртуа начали переговоры о новом контракте. Стороны близки к соглашению о продлении договора до 30 июня 2028 года, сообщает As.

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