Собянин: К началу октября в Москве прошло более 900 бесплатных экскурсий

Экскурсии проводятся в крупнейших столичных музеях и культурных учреждениях Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в блоге на своём официальном портале о бесплатных экскурсиях, прошедших в этом году в столице.
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