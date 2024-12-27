Ускорение течений в Тихом океане усиливает глобальное потепление

Недавние исследования, проведенные учеными из Университета Майами и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), показали заметное ускорение океанических потоков в экваториальной части Тихого океана за последние 30 лет.
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