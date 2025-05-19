США вернули Китаю уникальные рукописи на шёлке 

Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института в США вернул Государственному управлению по охране культурного наследия КНР две рукописи на шелке периода Сражающихся царств, сообщает russian.
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