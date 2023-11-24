Порядка 450 граждан РФ остаются в секторе Газа

МОСКВА, 24 ноября, ФедералПресс. Среди остающихся в Газе мирных людей до сих пор есть граждане РФ. Их число назвала представитель находящегося в городе Рамалла представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.