Слово и дело

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«Известия»: россиянам выделят четыре выходных на 1 Мая

«Известия»: россиянам выделят четыре выходных на 1 Мая

Минтруд в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в следующем году. Об этом глава министерства Антон Котяков рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ.

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