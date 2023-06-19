«Известия»: россиянам выделят четыре выходных на 1 Мая

Минтруд в ближайшее время опубликует проект постановления о праздничных днях в следующем году. Об этом глава министерства Антон Котяков рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ.
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