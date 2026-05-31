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Водителям за 65: новые правила медкомиссии с 2026. Что реально изменилось?

Водителям за 65: новые правила медкомиссии с 2026. Что реально изменилось?

Если вам за 65 и вы за рулём — эта статья для вас. Рассказываем простыми словами, что теперь требуют от возрастных водителей, кому действительно стоит волноваться, а кому можно выдохнуть.

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