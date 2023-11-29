Economist: часть окружения Зеленского встала на сторону Залужного

РИАМО - 29 ноя. Конфликтная ситуация между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным была ожидаема, часть окружения лидера страны встала не на сторону президента, сообщает Life.
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