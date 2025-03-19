"Маловероятно". Эксперт оценил идею депутата ГД "посадить" домохозяек на зарплату

Экономист в беседе с amic.ru заявил, что поддержать занятых хозяйством граждан можно по "пенсионной линии" Принятие закона о ежемесячных выплатах пособий для домохозяек (или домохозяев) маловероятно, поскольку в стране уже действуют различные меры поддержки различным категориям таких граждан, а также в силу бюджетных ограничений, заявил amic.