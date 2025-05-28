Половина пенсии уходит на продукты – экономист Фатхлисламова оценила траты пенсионеров Евгения КомароваНа фоне роста цен и снижения покупательной способности, российские пенсионеры сталкиваются с серьезными ограничениями в потреблении даже самых необходимых продуктов.
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