Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ни на что не претендую

Несколько недель назад Интернет взбудоражила рядовая история: во Владивостоке органы опеки отняли пятерых детей у любящей, трезвой и работающей мамы за то, что вся семья ютилась в одной комнате в общежитии.

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