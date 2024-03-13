Повар из Новосибирска пришел в новый сезон шоу «Молодые ножи» Константина Ивлева

На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити «Молодые ножи» с Константином Ивлевым. Это шоу кулинарная миссия известного шефа – Ивлев ищет молодых и талантливых поваров России, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».
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