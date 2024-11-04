Клычков поздравил орловцев с Днём народного единства

Сегодня, 4 ноября, глава Орловской области поздравил жителей региона с Днём народного единства. В этом году в своей поздравительной речи Андрей Клычков напомнил орловцам о связи поколений, подвигах предков, сплочённости, патриотизме и, конечно, о СВО.