Минздрав ввёл жёсткие правила: как теперь готовят пациентов к переливанию крови

С 1 января 2027 года в России начнёт действовать новый порядок подготовки пациентов к переливанию крови, который обещает сделать эту процедуру ещё более безопасной и эффективной.
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