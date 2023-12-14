Семинар в части проведения государственной экспертизы проектной документации состоится 15 декабря

Департамент градостроительной политики города Москвы при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Ассоциации инвесторов Москвы и Клуба инвесторов Москвы 15 декабря проведет очередной семинар для застройщиков из серии «Работа над ошибками».