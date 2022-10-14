США выразили обеспокоенность скоординированными действиями флотов России и Китая

Американский вице-адмирал Томас отметил скоординированность действий флотов России и Китая Командующий Седьмым флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Карл Американский вице-адмирал Томас отметил скоординированность действий флотов России и Китая Командующий Седьмым флотом Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Карл Томас выразил обеспокоенность в связи со скоординированными действиями российского Военно-морского флота (ВМФ) и ВМС Китая в Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.