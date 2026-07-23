Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ремонтом техники для дома

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая ремонт бытовой техники. Злоумышленники полностью разбирают устройства для дома и только после этого озвучивают стоимость услуги, предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская, ее слова передает KP.
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