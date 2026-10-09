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Царьград

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Трусова объяснила, почему берёт сына на соревнования в Казахстане

Трусова объяснила, почему берёт сына на соревнования в Казахстане

Александра Трусова объясняет, почему берет сына Мишу на соревнования. С фигурой в Казахстане Трусова заняла первое место в короткой программе, получив 77,39 балла, а с произвольными выступит 9 октября.

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