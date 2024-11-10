Новый год 2025: Как выбрать идеальный наряд для Зелёной Змеи? Ирэн ОрлонскаяС приближением Нового 2025 года, который будет проходить под покровительством Зелёной Деревянной Змеи, многие россияне начинают активно изучать восточную символику и учения фэншуй.