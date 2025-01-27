Игорь Руденя поздравил жителей и защитников с Днём полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января отмечается 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей и защитников города, а также участников и ветеранов Великой Отечественной войны.
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