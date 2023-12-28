В кино мы часто видим автомобили и водителей, которые легко проделывают головокружительные трюки

В фильмах мы видим автомобили, способные творить чудеса. А их водители обладают особыми качествами, которые позволяют им избежать смертельной опасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 22 декабря 2023 года МВД России опубликовало проект приказа, которым вносятся изменения в правила сдачи экзаменов и выдачи водительских прав с 1 апреля 2024 года
- 25 декабря 2023 года Президент РФ подписал закон, который предполагает увеличение количества эвакуируемых машин водителей-нарушителей
- Москвичам тяжело осознать, что в провинции может быть что-то на столичном уровне или даже круче чем в Москве. Часть 2
Свежие комментарии