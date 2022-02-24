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Тренер, работавший с Райкконеном с 2002 года, начал сотрудничать с Феттелем

Бывший тренер чемпиона «Формулы-1» 2007 года Кими Райкконена Марк Арнелл начал работать с пилотом «Астон Мартин» Себастьяном Феттелем.

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