Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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Гундяев попущенье Божие?!

Гундяев попущенье Божие?!

В миру имя моего   давнишего соседа- именинника, (по Библиотечной 27)- Герман КапалинПравославный мир его знает , как Климента, хотя он человек не публичный, редко выступает по телевидению и в прессе, но всегда привлекает внимание своей образованностью и интеллигентностью.

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