Гундяев попущенье Божие?!

В миру имя моего давнишего соседа- именинника, (по Библиотечной 27)- Герман КапалинПравославный мир его знает , как Климента, хотя он человек не публичный, редко выступает по телевидению и в прессе, но всегда привлекает внимание своей образованностью и интеллигентностью.