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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован новый хоррор на Unreal Engine 5 про каннибала-охотника в метро Нью-Йорк...

Анонсирован новый хоррор на Unreal Engine 5 про каннибала-охотника в метро Нью-Йорк...

Анонсирован новый хоррор на Unreal Engine 5 про каннибала-охотника в метро Нью-ЙоркаСтудии Teaserplay и DarkPhobia Games анонсировали хоррор с элементами шутера под названием Homeless, действие которого разворачивается в Бруклине (боро Нью-Йорка) в 1990-х годах.

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