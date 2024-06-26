Анонсирован новый хоррор на Unreal Engine 5 про каннибала-охотника в метро Нью-Йорк...

Анонсирован новый хоррор на Unreal Engine 5 про каннибала-охотника в метро Нью-ЙоркаСтудии Teaserplay и DarkPhobia Games анонсировали хоррор с элементами шутера под названием Homeless, действие которого разворачивается в Бруклине (боро Нью-Йорка) в 1990-х годах.